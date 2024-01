Milhares de pessoas exigem em Lisboa fim do "genocídio na faixa de Gaza"

Milhares de pessoas estão este domingo em protesto em Lisboa contra "o genocídio na Faixa de Gaza" e exigem o fim imediato das hostilidades.

O protesto "pela paz no Médio Oriente" foi organizado pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses -- Intersindical Nacional (CGTP-IN), pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM) e pelo Projeto Ruído-Associação Juvenil.

A manifestação começou junto à embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, na zona de Sete Rios, vindo depois em cortejo para a representação israelita nas Avenidas Novas.

Junto à embaixada norte-americana, os manifestantes deixaram uma grande tarja no viaduto sobre a Avenida dos Unidos da América com a inscrição "EUA cúmplice dos crimes de Israel. Cessar-fogo".

No mesmo local outros traziam mensagens em inglês como "hands of Iemen" (deixem o Iémen), numa referência ao ataque dos Estados Unidos e do Reino Unido contra o grupo iemenita huthis, ou "reeleição [do presidente norte-americano Joe] Biden é a terceira guerra mundial".

Ao longo da manifestação destacava-se uma bandeira palestiniana estendida ao longo de cerca de 20 metros.

Os símbolos palestinianos e mensagens contra "genocídios", "apartheid" ou "crime de guerra" estavam presentes ao logo de todo cortejo da manifestação, que se alargava por várias centenas de metros e era protegida por um forte dispositivo de segurança.