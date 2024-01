Mau tempo. Depressão "Irene" vai provocar ventos fortes e chuva no continente e na Madeira

Uma nova depressão, a "Irene", vai condicionar o estado do tempo em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima até ao final do dia 17, segundo o IPMA.

Num comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a depressão, apesar de não afetar diretamente Portugal continental e o arquipélago da Madeira, "um sistema frontal associado à mesma irá condicionar o estado do tempo nestes territórios".

A partir do final da tarde de terça-feira "a precipitação será persistente, podendo ser por vezes forte e acompanhada de trovoada até ao final do dia 17, em Portugal continental, em especial nas regiões Norte e Centro", acrescenta na nota.

O vento irá intensificar-se a partir da manhã de terça-feira, soprando por vezes forte no litoral, com rajadas até 75 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 85 km/h, podendo esta situação estender-se até ao final do dia 17, adianta ainda a nota, segundo a qual também haverá um aumento da agitação marítima na qurata-feira e ainda, na quinta-feira, dia 18, com ondas de sudoeste com 4 a 5 metros em toda a costa.

Por isso, o IPMA sublinha que "já foram emitidos avisos de precipitação, rajada máxima e agitação marítima, de nível Amarelo". .

Já no arquipélago da Madeira, ocorrerão, a partir de segunda-feira períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, em especial nao sul e nas terras altas da ilha da Madeira, isto já na terça-feira. .

O vento irá intensificar-se no dia 16, soprando de sudoeste forte, com rajadas até 85 km/h, sendo forte a muito forte nas terras altas, com rajadas até 100 km/h, adianta a nota.

O aumento da agitação marítima também será significativo, com ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros em ambos os dias. .

Já foram emitidos avisos de precipitação, rajada máxima e agitação marítima de nível amarelo, para aquela região autónoma.

O arquipélago dos Açores não será diretamente afetado pela referida depressão.