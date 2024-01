Linha do Douro interrompida entre Ermida e Régua devido a embate de locomotiva com terra caída

A Linha do Douro está interrompida no troço entre Ermida e Régua devido ao embate de um comboio em terras caídas sobre a via, por volta das 19h45.

A locomotiva e as carruagens ficaram carriladas, mas a locomotiva "terá ficado inoperacional", segundo fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) diz à Renascença.

O comboio em causa estava a fazer um serviço interregional, do Porto para Pocinho e foi, entretanto, rebocado pela locomotiva socorro, chegando à Régua pelas 21h30, com cerca de 30 passageiros.

Devido à suspensão da linha, a CP está a proceder ao transbordo rodoviário dos passageiros.

Segundo a mesma fonte da IP, os trabalhos continuam para remover a terra que caiu sobre a linha e ainda não há previsão quanto a uma reabertura.

A causa do incidente ainda está a ser avaliada, mas "a chuva terá, certamente, contribuído", acrescenta a mesma fonte.

A circulação foi normalizada pelas 4h00 da madrugada de domingo.