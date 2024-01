Foi reaberta este domingo de madrugada a Linha do Douro, entre as estações de Mosteirô e Régua. A circulação tinha sido interrompida no sábado ao final da tarde, devido a terras caídas na linha.

A ligação ferroviária ficou restabelecida às 04h00 da madrugada.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte da CP.

No sábado à tarde, um comboio colidiu com pedras que estavam na via.

Não houve registo de feridos.