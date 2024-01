Chuva forte. Aviso amarelo alargado a mais distritos

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) alargou o aviso amarelo a mais distritos, com previsões de chuva forte na sequência da aproximação da depressão Hipólito.



As previsões apontam para um agravamento do estado do tempo. Este domingo, o IPMA inclui Coimbra na lista de sete distritos sob aviso amarelo.

Coimbra junta-se assim Aveiro, Viseu, Porto, Braga, Viana do Castelo e Vila Real.

O IPMA prevê períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes no litoral Norte e Centro, e uma subida das temperaturas.



Para segunda-feira, o cenário também piorou. Subiu de nove para 12 o número de distritos sob aviso amarelo. Os mesmos sete de hoje, mais Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém e Lisboa.

Face a estas previsões, a Proteção Civil já emitiu um alerta face à possibilidade de deslizamento de terras e de formação de cheias.