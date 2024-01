Família realojada por precaução devido ao mau tempo na Madeira

Uma família de três elementos foi realojada este sábado, por precaução, devido a uma derrocada ocorrida perto da residência, na freguesia do Curral das Freiras, na sequência do mau tempo que afetou a costa sul e regiões montanhosas da Madeira.

"A derrocada não provocou danos na casa, nem há feridos a registar", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, explicando que a família, composta por três adultos, foi realojada em casa de familiares por precaução.

De acordo com o autarca, a derrocada, que ocorreu durante a tarde, bloqueou a estrada no sítio da Fajã dos Cardos e também a ribeira, que, por isso, transbordou.

A freguesia do Curral das Freiras localiza-se no interior do concelho de Câmara de Lobos, que é contíguo ao Funchal a oeste.

A operação de limpeza e desobstrução da estrada ficou concluída cerca das 18h30, tendo mobilizado uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e funcionários de uma empresa de construção civil da freguesia do Curral das Freiras, que disponibilizou máquinas para o efeito.