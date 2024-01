Chuva "forte e persistente" nas próximas 48 horas. Veja as recomendações da Proteção Civil

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu, este sábado, um conjunto de recomendações à população devido às previsões do IPMA de precipitação para as próximas 48 horas.

De acordo com comunicado enviado às redações, a Proteção Civil refere que, de acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há previsão de chuva para as próximas 48 horas "por vezes forte e persistente, nas regiões do Norte e Centro" e no dia 15 "nas regiões Norte, Centro e Alentejo". O IPMA prevê ainda uma intensificação do vento, "a aumentar de intensidade em especial no litoral e nas terras altas" a partir de domingo, e agitação marítima.

Perante o agravamento das condições atmosféricas adversas, a Proteção Civil alerta para a possibilidade "ocorrência de inundações em zonas urbanas", bem como cheias, deslizamentos e derrocadas. Além disso, alerta para o piso rodoviário escorregadio, devido à possível formação de lençóis de água e ainda para a possibilidade de queda de ramos ou árvores e dificuldades de drenagem em sistemas urbanos.

Por isso, a Proteção Civil recomenda à população que adote comportamentos que minimizem os efeitos provocados pelo mau tempo: