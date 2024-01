Bebé diagnosticado com sarampo. Autoridades admitem que podem surgir mais casos

As autoridades de saúde portuguesas detetaram um caso sarampo num bebé oriundo do Reino Unido e alertam que poderão surgir novos casos devido ao efeito de contágio, apurou a Renascença.

“Foi confirmado um caso de sarampo, importado do Reino Unido (Birmingham), numa criança de 20 meses (não vacinada), residente temporária no concelho de Sintra”, refere o delegado de saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, António Carlos Silva.

Não foram revelados pormenores sobre o estado de saúde do bebé.

O responsável alerta para o "possível aparecimento, nos serviços de saúde, de utentes apresentando sinais e sintomas compatíveis com sarampo, nomeadamente febre e exantema maculopapular, não esquecendo que podem ocorrer apresentações clínicas atípicas.”

A doença na criança vinda do Reino Unido começou a manifestar-se a 10 de janeiro e o período de incubação do Sarampo varia entre 7 e 21 dias.

Tendo em conta a "probabilidade da existência de outros contatos para além dos identificados no inquérito epidemiológico, é possível que possam surgir outros casos de Sarampo”, indica a informação do delegado de saúde, a que a Renascença teve acesso.

Todos os casos suspeitos devem ser, de imediato, notificados no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), contactada a Autoridade de Saúde e iniciada a investigação pelo Laboratório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.



O sarampo está eliminado em Portugal desde 2015, "pelo que apenas um caso constitui um surto", refere a nota do delegado de saúde, que recomenda a vacinação de pessoas suscetíveis.