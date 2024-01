Maia quer criar "cidade cinco minutos" com multiúsos, hotéis, habitação e novo museu

A câmara da Maia quer criar uma "cidade cinco minutos" com um "microclima em que existe de tudo", incluindo um pavilhão multiúsos, restaurantes, hotelaria, habitação, empresas de base tecnológica e um museu de arte digital, foi revelado esta sexta-feira.

Num encontro informal com jornalistas, o presidente daquela autarquia do distrito do Porto, António Silva Tiago, apontou como localização da "nova baixa" da cidade a Zona Industrial Maia I.

Segundo o autarca, o novo pavilhão, que Silva Tiago apelidou de "catedral", terá um centro de congressos com capacidade para 8.500 espetadores.

"A Maia tem infraestruturas de excelência e é um caso único no país. Tem 12 estádios e 19 pavilhões gimnodesportivos. Falta-nos uma catedral, um multiúsos mas esse é um projeto que já está em andamento", apontou o autarca.

A "catedral", segundo apontou, vai fazer parte de um outro projeto: "A nossa ideia é criar a chamada "cidade cinco minutos", criar um microclima em que existe tudo. Terá cerca de 40 hectares".

Silva Tiago adiantou que naquela área a autarquia pretende ver criadas "empresas, habitação, restaurantes, hotéis, o multiúsos e ainda um museu de arte digital".

O autarca explicou ainda que a "cidade cinco minutos" é um projeto para "muitos e muitos anos" mas que a parte do pavilhão multiúsos está mais adiantada: "Estamos a ultimar para o mais depressa possível termos essa catedral para com os 19 pavilhões que já temos fecharmos esta rede".

Quanto à forma como será construído e gerido, Silva Tiago adiantou que não será a autarquia a fazê-lo.

"Não adianta querer geri-lo porque nós não o sabemos fazer. Será tudo concessionado, um concurso público internacional. O projeto foi pensado na autarquia para termos a certeza que era sustentável para também não abrirmos um concurso e depois ficar vazio", disse.