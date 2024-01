Grupo de empresários do Norte tem proposta para salvar Global, mas sem DN

São maioritariamente do Norte e os empresários que dizem estar interessados em salvar as marcas da Global Media Group (GMG) fazem parte de um consórcio sediado em Ponte de Lima. O Officetotal Food Brands dedica-se à distribuição de produtos alimentares de grande consumo, sendo um dos seus produtos mais conhecidos a marca de bolachas Belgas. Na proposta de intenção enviada aos accionistas da GMG, divulgada pela RTP, os empresários mostram-se disponíveis para comprar várias marcas do grupo, como o Jornal de Notícias ou o Jogo, mas não incluem na proposta o Diário de Notícias.

A TSF também não surge no pacote de marcas que os empresários pretendem comprar, mas dizem estar disponíveis para encontrar uma solução para o grupo.

No documento, o consórcio elenca uma série de pressupostos que terão de ser cumpridos, disponibilizando-se para uma primeira reunião com os acionistas. Entre elas encontra-se, por exemplo, a “transferência de um grupo de profissionais que se comprove que estão mais de 50 por cento do seu tempo afetos” aos órgãos de comunicação social. Sobre os restantes, ou seja, os colaboradores pontuais, nada diz.

Ainda sobre os trabalhadores, o consórcio garante que irá assegurar a manutenção da antiguidade e direitos dos trabalhadores, na transferência dos contratos, que estimam corresponder a um universo de 200 a 250 profissionais.

Uma eventual aquisição passaria, segundo a carta de intenções, pela “criação de uma nova sociedade para onde seriam transferidas as marcas, assim como os profissionais e os seus direitos”. O consórcio também prevê “ceder parte do capital a uma cooperativa de jornalistas e demais trabalhadores”.