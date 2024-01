Global. Empresários do Norte querem fechar negócio em dois meses

Querem ser "a voz do Norte" e, por isso, para o consórcio de empresários que esta sexta-feira mostrou interesse em comprar as marcas da Global Media Group, o Diário de Notícias fica fora do negócio. À Renascença, Diogo Freitas, um dos empresários da Officetotal Food Brands, sediada em Ponte de Lima, explica que a ideia é começar as negociações no espaço de cinco dias e fechar o negócio em dois meses.

Sobre a ausência do Diário de Notícias e da TSF da intenção de compra, o empresário explica os detalhes: a TSF poderá vir a fazer parte do negócio, o Diário de Notícias está, para já, afastado.

“Queremos ser a voz do Norte”, diz Diogo Freitas, acrescentando que a TSF se ouve mais a norte do que a sul e, por isso, poderá haverá uma solução que inclua a rádio.

Sobre o DN, o empresário remete para as declarações recentes dos acionistas da Global. “Dizem que o Diário de Notícias é uma marca muito importante, o Jornal de Notícias e o Jogo menos importantes. Faz sentido ficarmos com a voz do Norte e eles com o que é importante para eles que é o Diário de Notícias”, explicou.