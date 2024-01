Frio mantém Bragança e Guarda sob aviso amarelo

Devido ao tempo frio, os distritos de Bragança e da Guarda encontram-se sob aviso amarelo até às 23h00 desta sexta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também sob aviso amarelo a partir das 12h00 desta sexta-feira e até às 18h00 de sábado o distrito de Faro, devido à previsão de agitação marítima.

As previsões do IPMA apontam, esta sexta-feira, para céu pouco nublado, aumentando gradualmente de nebulosidade, em especial por nuvens altas, e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral oeste a partir do fim da tarde.

Já o vento deverá soprar fraco a moderado de leste/sueste, por vezes forte (até 40 km/h) a partir da tarde no litoral e nas terras altas, em especial das regiões Centro e Sul.

Segundo o IPMA há ainda a possibilidade de formação de gelo ou geada no interior, em especial das regiões Norte e Centro, formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial na região Sul e pequena descida da temperatura mínima.