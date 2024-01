"Aqui anda tudo doente". Na ilha do Massa o frio obriga a fazer contas à vida

Em 2021, de acordo com um estudo publicado em dezembro pela Universidade Nova-SBE, "quase 2 em cada 10 pessoas não conseguem manter a casa aquecida e 3 em cada 10 vivem em casas com necessidade de reparação”. Há portanto um longo caminho a percorrer para resolver este conjunto de dificuldades que são sentidas sobretudo pelos "mais idosos , os menos qualificados e as pessoas desempregadas ”.

Telhado a cair e desumidificadores sempre a trabalhar

A ilha do Massa, onde vive uma dezena de pessoas, assenta como uma luva neste diagnóstico. Entra-se por um portão comum, à face da rua da Serpente. De um lado e do outro as casas encavalitam-se, cada uma com a sua forma e feitio. A habitação de Joaquina Monteiro é logo das primeiras. Em frente à nonagenária reside João Silva, de 40 anos, com a companheira e dois enteados.

Os quinze anos que passou como emigrante na Suíça ensinaram-lhe que em Portugal existe, por regra, um maior desconforto térmico nas habitações, provocado pelo frio.

“O frio lá é seco. A taxa de humidade é de 30%. Aqui é 80, 90. É normal que o frio não seja igual. Ainda ontem estavam 4 graus à noite, mas a sensação térmica era de 1 grau. É muito frio”, garante.

O pior mesmo são as despesas que isso acarreta, que chegam a atingir os “200€, para termos um mínimo de conforto. Você acha normal andar de kispo em casa?”, pergunta João, enquanto aponta as manchas de humidade no interior da habitação. Com "o telhado a cair", a entrada de água é inevitável. “Se estivesse agora a chover você via [a água] a escorrer pela parede. São 20 litros que o desumidificador recolhe à noite”, garante.