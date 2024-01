Temperatura desce até 6.ª feira e pode atingir -5°C no interior norte e centro

Portugal continental regista entre esta quinta-feira e sexta-feira temperaturas "ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano", que podem chegar até aos -5°C no interior norte e centro, referiu o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, este instituto explicou que Portugal continental tem vindo a ser influenciado por uma massa de ar polar, que tem dado origem a valores de temperatura ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano.

Após uma interrupção entre 09 e 10 de janeiro, nos dias 11 e 12 a temperatura "irá descer novamente, em especial a temperatura mínima, devido à incursão de uma nova massa de ar polar, de trajeto continental", salientou.

De acordo com o IPMA, esta nova massa de ar polar irá gradualmente afetar o norte da Península Ibérica e posteriormente as regiões mais a sul, embora com impacto reduzido.

Entre as 00:00 de hoje e as 23:00 de sexta-feira os distritos de Bragança e Guarda estão sob alerta amarelo devido ao tempo frio, divulgou o IPMA.

Na madrugada de hoje, são esperados valores da temperatura mínima inferiores a 5°C nas regiões do interior, sendo inferiores a 0°C no nordeste transmontano e em zonas de montanha das regiões norte e centro.

"A progressiva influência da referida massa de ar far-se-á notar com um acentuado arrefecimento no final de dia 11, sendo a madrugada de dia 12 a mais fria deste episódio", apontou o instituto.

Para sexta-feira são esperadas temperaturas mínimas entre -5 e -0°C na generalidade do interior norte e centro, podendo "localmente ser registados valores inferiores".

A generalidade do território terá mínimas inferiores a 5°C, excetuando apenas alguns locais do litoral centro e sul.

O IPMA frisou ainda que está "prevista a formação de gelo ou geada, em especial no interior norte e centro, que poderá ter impacto significativo na circulação rodoviária".

A temperatura máxima também deverá ser mais baixa entre hoje e sexta, com o IPMA a apontar que o interior norte e centro deverá ter valores a variar entre 3 e 8°C, sendo inferior a 3°C em alguns locais do nordeste transmontano e Beira Alta, nomeadamente nos pontos mais altos.

Também hoje "existe ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos nas serras do extremo norte, que a ocorrer deverão ser de neve nas serras", explicou ainda.