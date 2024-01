Menor encontrado sozinho fica à guarda dos pais

O filho do casal detido por suspeita de abandono de menor em Portalegre ficou à guarda dos pais e o processo baixou a inquérito, por decisão do tribunal, disse fonte da PSP à agência Lusa. Fonte do Comando Distrital de Portalegre da PSP esclareceu que o Tribunal de Portalegre aplicou ainda a medida de termo de identidade e residência (TIR) aos pais da criança.

A PSP deteve um casal por alegadamente ter deixado sozinho o filho, de 6 anos, numa viatura estacionada num parque de estacionamento junto a uma zona de bares naquela cidade alentejana, segundo fonte policial.

Contactado pela agência Lusa, o comissário João Paulo Marmelo, do Comando de Portalegre da PSP, indicou que o casal, um homem de 25 anos e uma mulher de 23 anos, é suspeito do crime de exposição e abandono de menor.

Segundo a mesma fonte, as autoridades tiveram conhecimento desta situação na madrugada de quarta-feira, "por volta das 02h45", quando um agente da PSP se deslocou ao parque de estacionamento para recolher a sua viatura e ouviu o menor a chorar. "Ouviu o choro de uma criança e verificou que a criança estava sentada numas escadas, a chorar, com frio, até porque a noite estava bastante gelada", disse o comissário.

A criança "estava principalmente com frio", insistiu, acrescentando: "Por aquilo que apurámos, terá ficado na viatura, saiu e sentiu-se sozinha".

"Estava muito frio, as temperaturas rondavam os zero graus e estava de facto em estado de choque, sozinha, num parque de estacionamento", sublinhou.

O comissário João Paulo Marmelo relatou ainda que o menino foi levado para a esquadra, onde recebeu "conforto" e lhe foi servida "uma bebida quente", após o que os agentes conseguiram recolher alguns dados sobre o que eventualmente teria acontecido. "Depois de o acalmarmos e de lhe darmos algum conforto, conseguimos recolher alguns dados. Também com a matrícula da viatura em que ele referiu que se encontrava, chegámos à identificação da mãe e, posteriormente, do pai", disse.

De acordo com o responsável, os pais da criança encontravam-se num dos bares situados na Praça da República, em Portalegre, zona onde também está situado o comando local da PSP. Graças às "diligências efetuadas a seguir, a PSP localizou o casal num bar e este foi detido e notificado para comparecer no Ministério Público de Portalegre, na quarta-feira à tarde", explicou.