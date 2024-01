JN, DN e O Jogo ausentes das bancas e TSF retoma emissão

O Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e O Jogo não chegam esta quinta-feira às bancas, após 24 horas de greve dos trabalhadores do Global Media Group (GMG), pelos salários em atraso e a ameaça de despedimentos coletivos.

Entretanto, depois de um dia com os microfones desligados, a rádio TSF voltou a emitir a partir das 00h00 desta quinta-feira.

Os trabalhadores da Global Media estiveram na quarta-feira em greve para exigir o pagamento do salário de dezembro e do subsídio de Natal e após a Comissão Executiva do GMG, liderada por José Paulo Fafe, ter anunciado que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Jornalistas (SJ), pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE-Norte) e pelo Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT), abrangendo todos os trabalhadores, independentemente da função.

A Amnistia Internacional - Portugal defendeu, também na quarta-feira, que a fragilidade da imprensa no país é um "sinal claro da instabilidade" da democracia, mostrando-se preocupada quanto à situação no GMG.

"A fragilidade da imprensa em Portugal é um sinal claro da instabilidade a que está sujeita a democracia no país. Os desafios que a imprensa vive desde há anos, em Portugal, com predominância na sustentabilidade financeira, são tão grandes quanto a sua importância para a democracia", apontou, em comunicado, o movimento internacional.