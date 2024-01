Instituto de Odivelas vai receber residência universitária inovadora

O Instituto de Odivelas, antiga escola para raparigas, vai voltar a acolher alunos, tornando-se uma residência universitária inovadora que será também espaço de investigação, cultura e lazer, pela primeira vez aberto à população.

Com um investimento total a rondar os 50 milhões de euros, segundo o presidente da Câmara, Hugo Martins, todo o projeto deverá estar concluído dentro de dois anos, com as 240 camas da residência universitária a serem ocupadas a partir do ano letivo 2025/2026, depois de um investimento de 7,6 milhões de euros.

Hoje, no âmbito de uma visita ao local pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, a reitora do ISCTE-Instituto Universitário, Maria de Lurdes Rodrigues, explicou à Lusa que a residência vai ser um novo modelo de alojamento universitário e também um espaço de educação e de formação.

O ISCTE é uma das universidades com maior escassez de residências, com 80 camas para 13 mil alunos, com os alunos a questionarem sempre a falta de residências, pelo que o tema foi desde o início do mandato "uma prioridade", disse Maria de Lurdes Rodrigues, explicando que, sabendo do encerramento da antiga escola para raparigas (no ano 2014/15), falou com o presidente da Câmara e foi feito um acordo.

Nos dois edifícios de quatro pisos onde eram os dormitórios das "meninas de Odivelas", ouvem-se já os sons das obras, vê-se a demolição dos pequenos quartos, das casas de banho. Ali, em 4.500 metros quadrados, estão prestes a nascer 100 quartos simples e 52 duplos, todos com casas de banho e um espaço de estudo e uma copa por cada piso.