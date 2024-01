Idosa desapareceu do hospital há um mês. Família promove petição e vigília por Avelina Ferreira

Os familiares e amigos de Avelina Ferreira, uma idosa de 73 anos que sofre de demência e desapareceu depois de ter saído sozinha do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, organizam esta quinta-feira uma vigília silenciosa em frente à Assembleia da República.

A iniciativa, marcada para as 18h30, decorre um mês depois de a mulher ter sido vista pela última vez. Na altura, e apesar dos alertas da família de que sofria de demência, os serviços hospitalares não permitiram que o marido a acompanhasse na urgência.

Além da vigília, foi lançada também uma petição pública para "a prevenção e resposta ao desaparecimento de pessoas com demência", onde, entre diversas medidas, se pede o reforço de segurança nos hospitais e o “efetivo cumprimento pelos serviços e unidades de saúde do direito ao acompanhamento”, em particular das pessoas mais vulneráveis.