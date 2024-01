Hospital de Santa Maria reagenda cirurgias devido a pressão nas urgências

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está a reagendar algumas cirurgias programadas para dar resposta à elevada pressão nas urgências e a uma maior necessidade de internamentos.

Estão, no entanto, garantidas as cirurgias urgentes, nomeadamente as oncológicas.

No início da semana havia dezenas de doentes na urgência à espera de vaga numa enfermaria.

Fonte hospitalar indica à Renascença que é previsível que a situação se mantenha e até se agrave na próxima semana.

