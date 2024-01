Em 25 países, Portugal é o único com excesso muito elevado de óbitos

Portugal é o país com maior excesso de óbitos na primeira semana de 2024, entre os 25 que constituem a rede europeia EuroMOMO, que calcula semanalmente os números da mortalidade dos países membros. Os dados consultados esta quinta-feira pela agência Lusa revelam que Portugal é o único membro da EuroMOMO registado com a designação "excesso muito elevado", tendo uma pontuação de 12,14.

Os números recolhidos pela EuroMOMO, do instituto dinamarquês de prevenção de doenças contagiosas Statens Serum Institut, permitem a comparação do desvio padrão da mortalidade nos diferentes países (z-scores), medindo o excesso de mortes relacionadas com a gripe, covid-19, diferenças de temperatura e outras ameaças à saúde pública. A medição inicia-se na base zero, sendo que os valores entre -2 e 2 encontram-se dentro do intervalo normal, enquanto a partir de 4 já é considerado "excesso moderado". De 2 a 4 é considerado "excesso reduzido"; de 7 a 10 "excesso elevado"; de 10 a 15 "excesso muito elevado"; e mais de 15 "excesso extraordinariamente elevado".

Portugal tem vindo a registar "um excesso muito elevado" de mortalidade desde a última semana de 2023. .

No mapa em que é identificado o caso português, apenas a Escócia e a Grécia se destacam por aparecerem com "excesso moderado". Espanha e Alemanha também surgem assinaladas, mas com "excesso reduzido".

O grupo de 25 países da EuroMOMO inclui Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Áustria, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Hungria, Eslovénia, Malta, Grécia, Ucrânia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Suécia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, Chipre e Israel.

A rede EuroMOMO tem sido apoiada e trabalhado desde 2016 em estreita colaboração com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) e o escritório regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS).