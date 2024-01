Dois mortos em acidente de viação em Gondomar

Duas pessoas morreram no acidente ocorrido ao início da manhã desta quinta-feira em Melres, Gondomar, que provocou outros quatro feridos, segundo a proteção civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, além das duas vítimas mortais, a colisão entre um automóvel e um veículo ligeiro de mercadorias na EN (Estrada Nacional) 108 provocou ainda dois feridos ligeiros, que foram transportados para os hospitais de Santo António e São João, no Porto.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da Proteção Civil, um dos outros dois feridos está em estado considerado grave e o outro ainda a ser assistido no local pelo Instituto Nacional Emergência Médica (INEM).

O alerta para o acidente, que ocorreu na União de Freguesias de Melres e Medas, em Gondomar, foi recebido pela proteção civil às 7h21.

Segundo a proteção civil, pelas 9h15 estavam no local do acidente 34 elementos apoiados por 15 veículos dos bombeiros de Melres, Valbom e Gondomar, assim como o INEM, a Polícia Municipal e a GNR.

