CCPJ. Ataque na Global é "aterradora incursão na liberdade de expressão"

A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) considerou esta quinta-feira que o "ataque fulminante" aos órgãos de comunicação social da Global Media é "uma das mais aterradoras incursões na liberdade de expressão" da história da democracia.

"O ataque fulminante que estamos a presenciar a mais alguns dos mais representativos órgãos da comunicação social do país, à semelhança do que tem vindo a acontecer com outras publicações nacionais, regionais e locais, protagoniza uma das mais aterradoras incursões na Liberdade de Expressão, na Liberdade de Imprensa e na Liberdade de Criação dos jornalistas da história da Democracia", considerou a CCPJ, numa nota publicada na sua página na internet, assinada pela presidente, Licínia Girão, e intitulada "O Jornalismo caiu num buraco negro".

Os trabalhadores do Global Media Group (GMG) cumpriram na quarta-feira um dia de greve, contra a intenção da administração de despedir até 200 trabalhadores. A presidente da CCPJ salientou que "há décadas" que se assiste "ao assassinato de títulos históricos (que, inclusive, sobreviveram à censura do Estado Novo)" e que os jornalistas estão "a um passo de tombarem também para o abismo".

"Se não atuarmos de imediato, 50 anos depois do 25 de Abril de 1974, o jornalismo tornar-se-á numa memória", alertou a responsável da entidade que assegura o funcionamento do sistema de acreditação profissional dos jornalistas, vincando que o momento atual, "mais do que preocupante, é determinante para o futuro da democracia".

Licínia Girão realçou ainda que encontrar formas de financiamento para os órgãos de comunicação social é um dever da sociedade civil, de mecenas e, em última instância do Estado, mas não dos jornalistas, que "não podem ceder ao aparente deslumbramento das parcerias e patrocínios como garante da continuidade do trabalho".

"De forma clara e transparente o financiamento deve ser assegurado à margem de interesses pessoais ou de grupos que procuram exorcizar as próprias frustrações, passar mensagens, sejam elas de que natureza for, ou omitir a realidade através da manipulação, desinformação e/ou silenciamento", vincou a responsável.

Quem cede a outros interesses que não sejam o da defesa do interesse público, prosseguiu a presidente da CCPJ, "arrasta consigo a credibilidade de uma classe". "Quem resiste, fá-lo em nome de todos os profissionais. É com estes últimos que nos devemos solidarizar", acrescentou.

Licínia Girão apelou ainda para que "quem pode inverter a situação" o faça e que crie também condições para que o jornalismo se fortifique e que os jornalistas se concentrem na missão de informar.

"Que o façam sem ter de pensar como pagar já não só as suas contas, mas também as dos órgãos para os quais ou nos quais exercem funções", rematou. .