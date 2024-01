Boticas abre temporada das feiras de fumeiro

A gastronomia marca também forte presença no evento, onde será possível provar as iguarias locais, como cozido à barrosã, rojões no pote, arroz de chouriça, costeletas em vinha de alho, caldo e feijoada.

A Feira Gastronómica do Porco de Boticas abre portas esta quinta-feira, prolongando-se até domingo e apresenta-se como a montra dos produtos do Património Agrícola Mundial.

Atrair jovens para o setor

O presidente da Câmara de Boticas assume que “um dos grandes problemas em mãos” passa por atrair jovens que se queiram dedicar à produção de fumeiro. Têm surgido alguns, mas são poucos.

“Nós precisamos de mais jovens que se dediquem a esta arte de fazer este fumeiro. Estamos a insistir, mesmo com os apoios que estamos a dar, com os financiamentos, as ajudas que estamos a proporcionar a jovens, para que também enveredem por este setor de fumeiro”, conta.

Segundo o autarca, “o problema está referenciado”, a autarquia “está em cima do problema para o resolver e, passo a passo, garantidamente que vão aparecer”.

Neste sentido, Fernando Queiroga pondera aumentar os apoios, realçando, no entanto, que “às vezes é uma questão de sensibilização”.

“Não é uma questão de mais apoio, de mais dinheiro, porque os munícipes de Boticas sabem que quando querem implementar algo, a Câmara está sempre disponível, porque nós queremos fixar gente e sabemos que esta é uma das áreas agrícolas que fixa muito”, remata.

A ronda das feiras de fumeiro do distrito de Vila Real começa precisamente com a Feira Gastronómica do Porco de Boticas, que decorre entre esta quinta-feira e domingo. Segue-se a Feira do Fumeiro e do Presunto de Montalegre, entre os dias 18 e 21 de janeiro, a Sabores de Chaves, em Chaves, de 2 a 4 de fevereiro, e a Feira de São Brás, em São João da Corveira, no concelho de Valpaços, nos dias 3 e 4 de fevereiro.