Atrasos nas consultas de oncologia vão ter consequências “graves”

O presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro está preocupado com os tempos de espera nas primeiras consultas e com os atrasos nas cirurgias oncológicas nos hospitais públicos.

Segundo a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), cerca de 19% dos doentes com cancro que foram operados em hospitais públicos, nos primeiros seis meses do ano passado, foram atendidos com tempos de espera acima do estabelecido na lei.