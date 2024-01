Rendas acessíveis só chegam a 0,1% do mercado privado

Depois de quase cinco anos em vigor, o Programa de Arrendamento Acessível ou Programa de Apoio ao Arrendamento (PAA), lançado durante o primeiro Governo de António Costa, apenas abrange pouco mais de mil contratos de arrendamento, cerca de 0,12% do total no privado, quando a expetativa era que o programa chegasse a 20% do mercado.

Segundo o Público, que cita a plataforma de dados do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), foram celebrados 1.722 contratos desde o início do programa, estando apenas 1.060 em vigor atualmente.



Ainda de acordo com o portal “IHRU em Números”, foram apoiados quase 25 mil famílias e mais de 28 mil jovens com a Porta 65 Jovem, para um apoio médio mensal de 210 euros.



O apoio extraordinário à renda (PAER) chegou a 236 mil famílias, contribuindo para quase 113 euros por mês, em média.

Com o programa 1.º Direito, 281 municípios já colocaram em execução as suas estratégias locais de habitação, existindo quase 16 mil habitações candidatas a reabilitação ou construção, das quais cerca de 7.500 foram contratadas e mais de duas mil estão já concluídas.