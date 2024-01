"Maré de plástico". Ministério do Mar seguiu protocolos após queda de contentores

O Ministério do mar garantiu esta quarta-feira que "seguiu os protocolos" após a queda, em águas nacionais, de contentores, onde estariam toneladas de plástico que deram à costa em Espanha, havendo indicação do navio de que não transportava "material perigoso". "Foram seguidos todos os protocolos de atuação, com mecanismos de alerta automáticos. Avisámos do incidente, não do conteúdo dos contentores, até porque o barco avisou que não transportava material perigoso", explicou à Lusa fonte do ministério da Economia e Mar, a propósito da carga que caiu ao mar a 80 quilómetros de Viana do Castelo a 8 de dezembro. Segundo informações divulgadas pelo governo espanhol, o armador do barco que perdeu contentores em águas portuguesas disse que caíram ao mar mais de mil sacos com cerca de 26,2 toneladas de bolas com cerca de cinco milímetros de diâmetro, usadas para fabricar plásticos e que estão a dar à costa no Norte de Espanha.

O ministério da Economia e Mar revelou nesta quarta-feira que o "incidente aconteceu pelas 4h43 de dia 8 de dezembro e que, pelas 5h00, o barco informou o Centro de Controlo do Mar, pedindo que avisasse as embarcações nas proximidades para os contentores à deriva", dando indicações de que "a carga não era perigosa". Por outro lado, diz o ministério, o navio avisou também o centro de controlo costeiro de Finisterra, na Galiza, Espanha. "As autoridades portuguesas comunicaram ao CMAR, da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), que por sua vez submeteu a informação na plataforma da ENSA, a agência de segurança marítima europeia", indicou o ministério. Foram ainda, acrescentou, "feitos contactos entre o diretor-geral da DGRM com o homólogo espanhol". A Comissão Europeia considerou hoje uma ameaça para o ambiente e a pesca as 25 toneladas de minúsculas bolas de plástico que caíram ao mar nas águas portuguesas e estão a dar à costa no norte de Espanha.

"As 25 toneladas de "pellets" de plástico que se espalharam na costa galega ameaçam o ambiente marinho e atividades económicas como a pesca. Estamos desejosos por discutir como podemos ajudar melhor", disse o comissário europeu para o Ambiente, Oceanos e Pesca, Virginijus Sinkevicius, numa publicação na rede social X (antigo Twitter). As regiões do Norte de Espanha, da Galiza ao País Basco, ativaram ou elevaram nesta quarta-feira alertas ambientais por causa de toneladas de minúsculas bolas de plástico que caíram ao mar em dezembro em águas portuguesas. O Ministério Público espanhol anunciou na segunda-feira que abriu uma investigação para apurar eventuais responsabilidades.