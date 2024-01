Greve na IP afeta comboios. "Já devia estar a trabalhar e ainda estou aqui. É horrível"

Se fosse uma funcionária e não uma voz gravada e automática a dar conta das supressões e atrasos na circulação a quem esperava, na manhã desta quarta-feira, por um comboio na Gare do Oriente, no Parque das Nações, não havia copos de água que chegassem para manter a voz limpa.

De cinco em cinco minutos, lá vinha o "senhores passageiros, o comboio suburbano proveniente de Sintra e com destino a Alverca, que deverá dar entrada na Linha número 1, circula com um atraso de 15 minutos", ou, pior: "Senhores passageiros, o comboio Alfa, com destino a Braga e hora de partida aos 7.39 minutos foi suprimido."

Alda Santos ia precisamente para Braga. Chega a arfar, depois de subir dois lanços de escadas, carregada com uma mochila e um saco a tiracolo. Pousa ambos em cima de uma mesa de uma esplanada do único café da estação e desabafa: "É um transtorno. Nós temos tudo combinado com outras pessoas e depois... Se fosse em passeio era uma coisa, mas vou em trabalho", diz à Renascença.

Alda faz, contudo, questão de sublinhar que "é um direito deles, temos de aceitar".