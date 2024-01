Governo aprova passagem à pré-reforma de 1172 elementos da PSP e GNR

Um total de 1173 elementos da GNR e PSP passaram à pré-aposentação, em situação de reserva, segundo um comunicado nesta quarta-feira divulgado pelo Governo.

Num despacho conjunto dos ministros das Finanças e da Administração Interna, nesta quarta-feira divulgado, ficou definido "um contingente de 772 militares da Guarda Nacional Republicana que irão passar à situação de reserva" e "a passagem de 400 polícias da Polícia de Segurança Pública à situação de pré-aposentação".

"Estes contingentes de pré-aposentação são referentes a 2023 e foram definidos com base em propostas do Comando Geral da GNR e da Direção Nacional da PSP", refere o governo, salientando que estes contingentes "acautelam as necessidades operacionais das duas forças de segurança e a renovação dos seus quadros".