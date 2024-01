Frio pode fazer aumentar mais os tempos de espera nas urgências

Os próximos dias vão trazer tempo mais frio o que pode levar ao aumento dos surtos de gripe e consequentemente, ao aumento dos tempos de espera nas urgências dos centros hospitalares.

O responsável reconhece que, apesar do desagravamento da situação nas urgências, a procura continua elevada e o surto de gripe mantém-se e é possível que se registem “aumentos de procura” que irão trazer, novamente, “dificuldades de resposta".

Desta forma, os tempos de espera nas urgências podem voltar a ser “cenários mais gravosos” dado o tempo frio que se prevê para as próximas semanas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta uma descida das temperaturas, principalmente, no fim-de-semana devido a uma massa de ar polar com origem continental que irá afetar gradualmente a Península Ibérica.