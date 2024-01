Exames do Secundário vão continuar a ser feitos em papel

Os estudantes do secundário ainda vão realizar os exames nacionais deste ano letivo em formato papel.

Segundo o Jornal Público, o Ministério da Educação decidiu manter as provas que contam para nota no formato tradicional, pedindo ao mesmo tempo às escolas que testem as provas digitais, antes de contarem para nota.

Já no 9º ano, os exames serão feitos no computador, assim como as provas de aferição (realizadas nos 2.º, 5.º e 8.º anos).

O Ministério da Educaçao explica que não se trava a desmaterialização até porque esta medida é financiada pelo PRR que poderia ficar suspenso caso não houvesse trabalho digital ligado aos exames.

De acordo com a notícia do Público, o Instituto de Avaliação Educativa (Iave), responsável pela elaboração das provas, vai trabalhar, durante o ano, com todas as escolas para que alunos e professores possam “familiarizar-se” com o formato digital dos exames.

“Serão disponibilizados itens e provas-modelo, que permitam recolher informação para melhor calibrar as futuras provas, não só em termos de tipo de questão, mas também do tempo de duração”, explica o ministro da Educação ao jornal.