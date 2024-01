Eleições para Parlamento Europeu com cadernos desmaterializados

As eleições para o Parlamento Europeu terão, pela primeira vez, os cadernos eleitorais desmaterializados em todas as assembleias e secções de voto, anunciou nesta quarta-feira o ministro da Administração Interna.

Na Assembleia da República, José Luís Carneiro explicou que os cadernos eleitorais desmaterializados serão fornecidos pela administração eleitoral da Secretaria-Geral do MAI e garantiu a confidencialidade do processo.

“Há uma garantia de segurança no tratamento dos votos e dos dados dos eleitores em duas plataformas que se complementam”, explicou o ministro, que adiantou que uma é “um subsistema de registo dos eleitores” e outra é “um subsistema que proporciona os cadernos desmaterializados”, sendo que “a segurança ficará salvaguardada pela utilização da rede nacional de segurança interna.”

Voto em mobilidadenas europeias

Segundo o ministro, nas eleições europeias de 9 de junho será possível o voto em mobilidade, permitido por uma recente lei aprovada pelo parlamento e os eleitores poderão escolher a secção de voto através de geo-referenciação.

“No ato eleitoral para o Parlamento Europeu, os eleitores podem votar antecipadamente ou em mobilidade, em qualquer mesa de voto constituída em território nacional ou no estrangeiro.”

“O portal do eleitor irá disponibilizar a consulta do local de voto e permitirá a integração com um navegador instalado”, explicou José Luís Carneiro, adiantando que isso permitirá ao cidadão dirigir-se ao local de voto escolhido, com navegação assistida.

“O portal assinalará o tempo médio de espera para o exercício do direito de voto”, acrescentou.

De acordo com o MAI, estão previstas 13 500 mesas de voto para as europeias, com 6 516 locais de votos.