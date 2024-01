Dívida do SNS atinge valor mais baixo da última década

A dívida total do Serviço Nacional de Saúde (SNS) desceu para 1.087 milhões de euros no final do ano passado, uma redução de 531 milhões face a 2022.

Em comunicado, o Governo realça que é "o melhor resultado da última década em termos de pagamentos aos seus fornecedores".

A nota refere que o Executivo efetuou pagamentos num montante superior a 1.200 milhões de euros, no final de 2023, "contribuindo para o equilíbrio das contas e para a sustentabilidade da prestação pública de cuidados de saúde".

A dívida vencida do SNS ficou, ainda, em 443 milhões de euros, o que, indica o Governo, "representa uma redução para cerca de metade do valor registado em 2015".

"Os pagamentos efetuados contribuem, de modo decisivo, para uma gestão eficaz e eficiente dos recursos afetos ao serviço público de saúde, assegurando melhores condições de liquidez, gestão e responsabilidade orçamental para as instituições do SNS", defende.

A nota reitera, igualmente, que o Orçamento do Estado para 2024 prevê para o SNS uma receita de impostos que ascende a 13,5 mil milhões de euros, mais 1.000 milhões de euros face ao ano passado.