​Corrupção em Portugal. “Leis existem, mas é preciso efetivá-las”

As leis existem em Portugal para o combate à corrupção, “mas é preciso efetivá-las”, afirma Mouraz Lopes, antigo diretor da Polícia Judiciária e ex-perito do relatório GRECO.



Em declarações à Renascença, Mouraz Lopes reage ao relatório do Grupo de Estados Contra a Corrupção (GRECO), do Conselho da Europa, que alerta que Portugal deve melhorar o seu sistema para promover a integridade e prevenir a corrupção, no Governo e nos organismos de aplicação da lei.

O GRECO diz, no relatório hoje divulgado, que apesar de Portugal ter desenvolvido um extenso enquadramento legal e institucional contra a corrupção, a sua eficácia depende da plena operacionalização do Mecanismo Nacional Anticorrupção e da Entidade para a Transparência, algo que ainda não aconteceu.

No documento, sobressaem dois parágrafos. Num deles o GRECO destaca a necessidade de "transparência nos contactos entre altos funcionários executivos e lobistas, e outras partes terceiras". É também sublinhado que "todas as pessoas com funções executivas superiores devem ser sujeitas a verificações eficazes de integridade, antes de ingressarem no governo".

Mouraz Lopes faz uma ressalva. Este relatório foi desenhado antes de se conhecerem alguns casos mediáticos, em Portugal, como a Operação Influencer que levou à queda do Governo de António Costa. Seja como for são absolutamente pertinentes, os alertas hoje divulgados.