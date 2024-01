Autoridade Marítima faz plano de contingência e monitoriza plástico em praias espanholas

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) disse nesta quarta-feira que está a monitorizar as partículas de plástico que deram à costa em Espanha, tentando antecipar uma eventual deslocação para Portugal, e a preparar um plano de contingência para remover o material.

"A Autoridade Marítima, em colaboração com o Instituto Hidrográfico da Marinha, está a monitorizar a situação dos plásticos que deram à costa na Galiza e a fazer cálculos de deriva para, com base no vento, ondulação e correntes, tentar saber com a maior antecedência possível a probabilidade de chegarem a Portugal", explicou à Lusa o porta-voz da AMN e da Marinha.

Por outro lado, a AMN está a "preparar um plano de contingência, no âmbito do plano Mar Limpo, para remover as partículas de plástico caso cheguem à costa portuguesa".

Esta ação está a ser desenvolvida "com outras entidades, como autarquias e órgãos da Proteção Civil", acrescentou o porta-voz.

"Para já, os cálculos não dão indicação de que os plásticos possam vir para Portugal. Mas isso não quer dizer que a situação não mude, dentro de dias ou horas", explicou.

As Capitanias de Viana do Castelo e Caminha, "onde há maior probabilidade de as partículas chegarem", estão com "especial atenção" à costa, afirmou.

Não há confirmação de origem do material

O porta-voz referiu também que a AMN "não tem a confirmação" de que os "pellets" de plástico que estão a aparecer nas praias do Norte de Espanha sejam do barco que, a 8 de dezembro, perdeu carga "a 40 milhas (cerca de 75 quilómetros) de Viana do Castelo".