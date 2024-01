Almodôvar cria pacote de incentivos para atrair e fixar médicos no concelho

A Câmara Municipal de Almodôvar, no distrito de Beja, acaba de lançar um conjunto de incentivos para fixar médicos de Medicina Geral e Familiar no concelho.

Entre as medidas de apoio destaca-se a “comparticipação ao arrendamento de habitação com 500 euros por mês o ou até 500 euros por mês para comparticipação das despesas de deslocação do local de habitação para a Unidade de Saúde ou um valor fixo de 500 euros para comparticipação da aquisição onerosa de habitação própria e permanente”.

Os profissionais de saúde ficam também isentos do pagamento das tarifas de água e saneamento e recolha de resíduos sólidos, em habitação própria ou arrendada, permanente, incluindo os primeiros 10m3 de consumo de água, bem como o acesso gratuito às Piscinas Municipais, cobertas e descobertas, ao Cineteatro Municipal, extensível aos restantes membros do agregado familiar.

O município, quando aplicável, atribuirá também o subsídio de Incentivo à natalidade e apoio económico para aquisição de material escolar, independentemente da naturalidade da criança se encontrar registada no concelho de Almodôvar.

“Com estas medidas, a Câmara de Almodôvar espera dar um forte contributo no combate à falta de médicos no nosso concelho, contribuindo para que os nossos cidadãos tenham acesso a um Médico de Família e, de forma global, à prestação de cuidados de saúde, elementares a qualquer pessoa”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

De acordo com a informação disponibilizada, a autarquia “poderá ainda deliberar a abertura de um procedimento de alienação de prédio urbano, sua propriedade, o qual terá como destinatários os médicos que cumpram os requisitos previstos e as demais condições fixadas em sede do citado procedimento de alienação”.

O regulamento Municipal de Incentivos à Fixação de Médicos de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde de Almodôvar já foi publicado em Diário da República.