PRR. Portugal "mais do que triplicou" execução em 2023 face ao ano anterior

Questionado se os números atualizados da execução do PRR estarão aquém do que seria desejável, Pedro Dominguinhos diz que "a expectativa é de que, no ano de 2024, estes números continuem a acelerar", lembrando que "há, nesta altura, uma quantidade significativa de milhares de projetos que estão no terreno e que estão agora numa fase mais avançada em termos de ciclo de vida".

Ou seja, "mais do triplo dos valores pagos no ano anterior", acrescenta o responsável da Estrutura de Missão Recuperar Portugal.

Em declarações à Renascença , reagindo ao relatório do Tribunal de Contas (TdC) que aponta incorreções e inconsistências na contabilização dos valores executados em 2022, Pedro Dominguinhos começa por referir que esses dados estão desatualizados, tendo em conta que, "dos mil e poucos milhões de euros executados em 2022, passámos, em 2023, para os 3.639 mil milhões de euros pagos aos beneficiários diretos e finais".

O presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nega qualquer utilização irregular dos fundos europeus.

Já sobre as acusações feitas pelo vice-presidente da Frente Cívica que, em declarações à Renascença, admite a hipótese de os fundos do PRR poderem estar a ser indevidamente utilizados - inclusivamente para mascarar o défice das contas públicas e para pagar pensões da Segurança Social, o presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR diz ser uma "conclusão abusiva".

"Daquilo que temos tido a possibilidade de verificar no terreno, não nos é possível tirar essa conclusão", sublinha.

Contudo, Pedro Dominguinhos admite a necessidade de reforçar os mecanismos internos de transparência, para que "não nos fiquemos apenas pelos fluxos financeiros dos investimentos e, quanto mais transparente for a informação, melhor".

A auditoria do Tribunal de Contas sobre os fluxos financeiros entre Portugal e a União Europeia relativos a 2022 considera "muito incipiente" a execução do PRR e aponta inconsistências nos dados divulgados pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, o organismo que tem por missão contratualizar e acompanhar a execução do programa.

Noutro plano, o Tribunal de Contas aponta uma "incorreta e inconsistente" contabilização dos valores do PRR na Conta Geral do Estado em 2022.

Do total das subvenções pagas, mais de 900 milhões tiveram como destinatários beneficiários da Administração Central e da Segurança Social.