Professores. Uma em cada cinco declarações de doença é falsa

Até à passada sexta-feira, 5 de janeiro, foram concluídas mais de 400 juntas médicas, das 7.500 entregues ao Ministério da Educação (ME).

Entre as 400 declarações adjudicadas pelo ME para verificar situações de mobilidade por doença ou baixa prolongada no setor dos professores, foram detetados pelo menos 80 casos irregulares. A conclusão é avançada pelo próprio ME numa resposta ao jornal "Público".