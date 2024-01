Presidente da Global Media tem "promessa" de transferência para pagar salários até inicio da próxima semana

O presidente da Global Media disse esta terça-feira que teve uma reunião com o fundo na segunda-feira e que teve "promessa" de uma transferência "até ao início da semana que vem" para pagar os salários em atraso.

José Paulo Fafe falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, numa audição no âmbito do requerimento do Bloco Esquerda (BE) sobre a situação na Global Media Group (GMG).

"Ontem [segunda-feira] tive uma reunião com fundo e tive promessa de até início da semana que vem [de] uma transferência que pague os salários que estão em atraso", anunciou o gestor .

"E também tive a promessa do fundo de analisar a hipótese de fazer um pacote de ajuda extraordinária à Global Media", acrescentou.

Só "não paguei porque não tenho dinheiro, tenho feito tudo para poder pagar, tenho insistido com o fundo, já recebi propostas do empresário Marco Galinha", acrescentou, referindo que na semana passada "foram pagos os recibos verdes" de outubro.

O grupo vai fechar o ano "com sete milhões de euros de prejuízo", disse.

A Global Media pagou na quinta-feira o subsídio de refeição referente ao mês passado e os salários aos trabalhadores nos Açores.

O programa de rescisões na Global Media termina na quarta-feira, dia para o qual também foi convocada uma greve dos trabalhadores do grupo.

Em 06 de dezembro, em comunicado interno, a Comissão Executiva da GMG, liderada por José Paulo Fafe, anunciou que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".

Em 21 de setembro, o World Opportunity Fund (WOF) adquiriu uma participação de 51% na empresa Páginas Civilizadas, proprietária direta da Global Media, ficando com 25,628% de participação social e dos direitos de voto na Global Media.