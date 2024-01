Greve nos comboios. CP alerta para "perturbações significativas" na quarta-feira

A CP - Comboios de Portugal alertou hoje para perturbações significativas na circulação de comboios, a nível nacional, na quarta-feira, devido à greve convocada para esse dia pelos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP).

"Informamos que, devido a uma greve convocada por sindicatos representativos dos trabalhadores da IP - Infraestruturas de Portugal, responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária, antecipam-se perturbações significativas na circulação dos comboios a nível nacional no dia 10 de janeiro de 2024", pode ler-se na nota da CP.

A empresa informou que o evento poderá também afetar os serviços nos dias 9 e 11 de janeiro.

A CP adiantou que foram definidos serviços mínimos, com exceção da linha de Cascais, "onde se prevê a realização da maioria dos serviços".

A empresa garante que aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, "permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".

A paralisação está relacionada com as condições de trabalho e vencimentos da profissão, e abrange os trabalhadores de operação, comando, controlo, informação, gestão de circulação e conservação ferroviária, segundo a Aprofer - Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário.

Os trabalhadores da IP já cumpriram dois dias de greve intercalados este ano.

A greve levou em 4 de janeiro à supressão de 781 comboios, de 1.088 programados (71,8% suprimidos), entre as 00h00 e as 19h00, e em 2 de janeiro à supressão de 798 comboios, de um total de 1.086 estimados, tendo sido cumpridos apenas os serviços mínimos até às 19h00, adiantou a CP.