Frio. “Devemos preocuparmo-nos com o inverno e não apenas com o pico do Inverno”

Montanhas de mantas aqui e ali, a ocupar todos os lugares dos bancos da nave de acesso aos parques de estacionamento da Gare do Oriente, em Lisboa, debaixo das quais estão dezenas e dezenas de pessoas que a vida trouxe para as ruas.

Pedro Garvão sai do comboio e está a caminho do Metro. Há muito que o plano de contingência devia ter sido ativado "Penso que sim, já devia ter sido ativado há mais tempo. Não passo aqui todos os dias, mas quando passava, já havia aqui muitas pessoas a dormir. Hoje, pelo que vejo, estão aqui muitas mais", diz, enquanto ajeita o cachecol.

Nos bancos onde passaram a noite, muitos já arrumam as mantas que os mantiveram menos frios de madrugada. Miguel Pereira está a caminho do trabalho. Lamenta que a preocupação das autoridades seja apenas com o pico do inverno. "Devemos preocuparmo-nos é com o inverno e não apenas com o pico do Inverno. É melhor estarmos sempre preparados seja para o que for"

Já Ana Cristina considera que tudo se resolveria se já se tivessem encontrado soluções para os sem-abrigo.

"Acho que há muito mais tempo que se podiam ter dado outras soluções aos sem-abrigo. E não apenas ativar uma solução agora, com um plano que é acionado quando a temperatura atinge três graus positivos”.

Com um ar algo revoltada, Ana considera que os sem-abrigo mereciam outro tipo de soluções. “Mas não há interesse do ponto de vista político".

De gorro, cachecol e luvas, mais parecendo uma nórdica, está Ana Júlio, que é mais radical no que toca a planos de contingência

"Nem deveria existir. Estas pessoas e outras que vivem nas ruas de Lisboa nunca deveriam necessitar de um plano de contingência. Deviam ter um sítio para viver com dignidade".

Algo que na Gare do Oriente, num local já conhecido por muitos como o pavilhão dos sem-abrigo, é coisa que não existe.

A Proteção Civil de Lisboa está a acompanhar a previsão meteorológica na cidade para, se necessário, ativar o Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o Tempo Frio. A garantia foi deixada segunda-feira pelo presidente da câmara.

O Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o Tempo Frio prevê a resposta operacional às vagas de frio e é ativado de acordo com alguns critérios, designadamente quando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emite aviso de tempo frio, amarelo ou laranja, que corresponda a valores diários de temperatura mínima que se apresentem entre 3º C a - 1º C por, pelo menos, 48 horas seguidas.