Chuva a partir da tarde e subida de temperatura. Tempo muda na quinta-feira com temperaturas negativas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir da tarde, que poderão ser de neve acima de 1000 metros de altitude nas serras do extremo norte e nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

As previsões apontam ainda para vento em geral fraco predominando do quadrante leste, soprando por vezes moderado na faixa costeira ocidental e nas terras altas das regiões Centro e Sul até ao final da manhã.

Prevê-se também formação de gelo em alguns locais do interior Norte e Centro, neblina ou nevoeiro matinal e subida de temperatura.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os -1 graus Celsius, em Bragança, e os 10, em Faro, e as máximas entre os 5, em Bragança, e os 16, em Faro e Setúbal.

A partir do final da tarde de quarta-feira, uma massa de ar polar continental, com origem na região da Escandinávia, irá gradualmente invadir o norte da Península Ibérica, e posteriormente o sul, resultando em nova descida da temperatura, em especial da mínima na quinta-feira.

De acordo com o comunicado do IPMA, na quinta-feira “esperam-se temperaturas mínimas entre -5 e 0°C no interior Norte e Centro, sendo entre 1 a 5°C no interior Sul e litoral Norte e Centro, e até 8°C no litoral Sul”.

Na sexta-feira, prevê-se uma nova descida da temperatura mínima, “da ordem de 2 a 4°C, pelo que se poderá atingir valores até -8°C em alguns locais do Nordeste Transmontano e Beira Alta, e perto de 0°C em vários locais do litoral, em especial do Norte e Centro”.