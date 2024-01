CEO da Global Media garante que tem solução para pagar salários a todos os trabalhadores

O presidente da comissão executiva do grupo Global Media (GMG) garantiu esta terça-feira aos deputados da Assembleia da República que tem uma solução para o pagamento dos salários a todos os trabalhadores do grupo, mas não revelou como o vai fazer.

José Paulo Fafe, que marcou presença na Comissão de Cultura a pedido do Bloco de Esquerda, diz que vive numa angústia desde que os salários não foram pagos.

"Quem me conhece sabe bem a angústia. Já antes, o não pagamento do subsídio de Natal, foi um duro golpe para nós", disse, no Parlamento.

Na declaração inicial, José Paulo Fafe, que iniciou funções como CEO do GMG a 15 de setembro, garantiu que todas as decisões foram tomadas por unanimidade e responsabiliza anteriores gestões pelos maus negócios do grupo.

O responsável refere que "raro é o dia que iniciamos funções que não somos surpreendidos por factos e negócios que denotam a forma leviana e pouco transparente como este grupo foi gerido ao longo dos últimos anos".

José Paulo Fafe, que recusou responder a muitas perguntas do Bloco de Esquerda, disse, em resposta ao PSD, que o negócio falhado para vender a participação da Lusa ao Estado causou um grande transtorno financeiro no grupo.