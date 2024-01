Bombeiros suspendem cobrança por macas

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LPB) anunciou esta terça-feira a suspensão da cobrança aos hospitais pelo tempo de retenção de macas. A suspensão vai durar até ser realizada uma reunião para encontrar soluções.

Em declarações aos jornalistas, António Nunes, presidente da LPB, informou que foi marcada uma reunião para o dia 18, às 15h00, “entre a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Direção Executiva e o INEM para tentar encontrar soluções que obviem a esta situação”.

Na reunião, para além de abordar a gestão das macas pelos hospitais, também será tratado o tema do “transporte dos doentes para as diversas unidades hospitalares”.

Questionado sobre a cobrança da taxa a cobrar aos hospitais pela retenção de macas de bombeiros, que foi decidida pela Liga de Bombeiros esta segunda-feira e deveria entrar em vigor na quarta-feira, o presidente da Liga esclareceu que seria suspensa.

“Nós somos pessoas de bem, que vimos dialogar, que queremos o diálogo, e não faria qualquer sentido que continuássemos a insistir com uma situação no qual a Direção Executiva vai também tentar, junto dos hospitais, sensibilizar as administrações hospitalares para resolver esta situação, que é grave”, declarou António Nunes.

O tema da retenção de macas já tinha surgido há seis meses, mas regressou à atualidade com o aumento da pressão nas urgências devido ao pico da epidemia de gripe A.

No modelo de cobrança aprovado na segunda-feira, a Liga de Bombeiros decidiu cobrar 50 euros por cada duas horas após a primeira hora de retenção, seguidos de 100 euros no segundo bloco de duas horas, de 150 euros no terceiro bloco, e mais 150 por cada duas horas após o terceiro bloco.