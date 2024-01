ACT notifica empresas da Global Media por não pagamento de salários

A Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) está a notificar as empresas do Global Media Group das contraordenações que recaem sobre cada uma das empresas pelo não pagamento do salário de dezembro e do subsídio de natal aos trabalhadores. A detentora de títulos como o "Jornal de Notícias", o "Diário de Notícias", a "TSF" e "O Jogo", entre outras, anunciou em dezembro não ter condições para pagar os salários.

Ouvido esta terça-feira no Parlamento, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, o secretário de Estado do Trabalho anunciou que "cada uma das empresas infratoras" está a ser "notificada neste preciso momento pela ACT da responsabilidade em que incorre".

Miguel Fontes declarou ainda que "nunca houve nenhuma formalização" da intenção de levar a cabo um despedimento coletivo junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), o que é obrigatório por lei. A administração da Global Media fez o anúncio público do despedimento de 150 a 200 trabalhadores no início de dezembro.