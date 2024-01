Processo EDP. Defesa de Pinho reclama nulidade da constituição de arguidos

O Ministério Público (MP) admite que indícios para constituição de Manuel Pinho como arguido poderão ter sido comunicados apenas verbalmente, sem documento oficial

Em declaracões esta segunda-feira, durante o julgamento do caso EDP, o procurador do DCIAP Carlos Casimiro afirmou "já não me recordo bem", mas o inspector Afonso Sales terá transmitido verbalmente os factos sem qualquer documento.

O procurador foi chamado a tribunal pela defesa de Manuel Pinho que considera nula a constituição de arguidos precisamente porque no acto, diz a defesa, nada lhe foi comunicado oficialmente.

O advogado Ricardo Sá Fernandes quis saber porque tinha o procurador validado a constituição de arguido mesmo sabendo que não tinham sido comunicados os factos de que Manuel Pinho era suspeito.

O tribunal aceitou a audição do procurador da República por considerar que as suas respostas poderiam ser úteis à defesa do ex-ministro nesta fase de julgamento, contra a posição do MP, que considerou que para questões processuais existem formas de recurso para esclarecer os actos processuais.

O processo EDP tem como arguidos o antigo ministro da Economia Manuel Pinho, a sua mulher, Alexandra Pinho, e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado.

O antigo ministro da Economia (entre 2005 e 2009) Manuel Pinho, que está em prisão domiciliária desde dezembro de 2021, responde em julgamento por um crime de corrupção passiva para ato ilícito, outro de corrupção passiva, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal.

A sua mulher, Alexandra Pinho, está a ser julgada por um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal - em coautoria material com o marido -, enquanto o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, vai a julgamento por um crime de corrupção ativa para ato ilícito, um crime de corrupção ativa e outro de branqueamento de capitais.