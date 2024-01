Mortalidade na primeira semana do ano ao nível dos tempos da Covid

A mortalidade da primeira semana de 2024 está próxima do verificado em igual período de 2021, em plena pandemia de Covid-19.

De acordo com o Sistema de Informações dos Certificados de Óbito (SICO), entre 1 e 4 de janeiro deste ano, o número de óbitos foi superior a 500 por dia. Só este domingo o número desceu os 400 óbitos.

No total, foram registados mais de 3.400 óbitos na primeira semana deste ano, próximo dos valores verificados em 2021.

Já na passada semana, o Instituto Ricardo Jorge alertou para a mortalidade acima do esperado em pessoas com mais de 45 anos por todas as causas.