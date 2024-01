Massa de ar frio. Temperaturas vão descer até aos 8 graus abaixo de zero

As temperaturas mínimas em Portugal vão chegar aos -8 ºC esta semana devido à chegada de uma massa de ar com origem polar, que vão fazer descer os termómetros para valores abaixo do normal para esta época do ano.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na Torre, o ponto de maior altitude da Serra da Estrela, as temperaturas vão chegar esta segunda-feira aos 3 graus negativos, para uma sensação térmica de 7 graus negativos.

Em Bragança, os termómetros marcaram também -3ºC nesta madrugada, enquanto na Guarda e em Vila Real, as mínimas ficaram nos -1ºC.