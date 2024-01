Lisboa acompanha previsão de tempo frio para ativar plano de contingência se necessário

A Proteção Civil de Lisboa está a acompanhar a previsão meteorológica na cidade para, se necessário, ativar o Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o Tempo Frio, disse esta segunda-feira o presidente da câmara.

"Nós estamos a acompanhar. O nosso serviço de Proteção Civil está a acompanhar. Nós ainda não chegámos aos valores de temperatura em que há, no fundo, um automatismo que começa com o plano de defesa e o plano de proteção das pessoas que estão em temperaturas mais baixas", afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), ao final desta manhã, à margem da inauguração da nova Unidade de Higiene Urbana de Belém.

Na cidade de Lisboa, o Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o Tempo Frio, que prevê a resposta operacional às vagas de frio, é ativado de acordo com alguns critérios, designadamente quando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emite "aviso de tempo frio, amarelo ou laranja, que corresponda a valores diários de temperatura mínima que se apresentem entre 3º C a - 1º C por, pelo menos, 48 horas seguidas".

Nesta segunda-feira, de acordo com o IPMA, as temperaturas em Lisboa variam entre 6º C de mínima e 10º C de máxima. Na terça-feira, prevê-se que aumentem para 9º C de mínima e 15º C de máxima.

"Não estamos nessa temperatura, mas estamos a acompanhar com os nossos serviços para atuar ainda hoje, se for preciso. Se este frio continuar, nós vamos imediatamente acionar o plano e vamos proteger e acolher as pessoas", assegurou o autarca.

Carlos Moedas disse que em Lisboa "mais de 1.000 pessoas" em situação de sem-abrigo são acolhidas durante a noite, seja em centros de acolhimento, seja através do projeto "Housing First".

Quando cumpridos os critérios de acionamento do plano, "o presidente da câmara não precisa de fazer nada, automaticamente há um plano de proteção das pessoas que estão na rua", referiu.