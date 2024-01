Habitação. Pedro Nuno "transformou o PS num Bloco de Esquerda - parte II"

O presidente da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) acusa Pedro Nuno Santos de querer “pôr os senhorios a fazer a Segurança Social dos inquilinos”.

Em causa está a intenção do novo líder do PS de indexar a atualização das rendas ao aumento dos salários.

Durante o fim de semana, no congresso socialista em Lisboa, Pedro Nuno Santos explicou que, quando a inflação é igual ou inferior a 2%, a atualização das rendas continuará a ser feita como até aqui. Já se a inflação for superior a 2%, o candidato do PS às legislativas de março, propõe que seja tida em conta a capacidade das famílias para suportar esse custo, através da evolução salarial.

“Não é assim que as coisas funcionam num estado de direito”, contrapõe Luís Menezes Leitão: "também não se diz aos supermercados que não podem subir os preços, a não ser que os salários aumentem, porque se fizerem isso, os supermercados fecham todos”.