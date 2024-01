Frio põe quatro distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Vila Real sob aviso amarelo, até às 10hh0 desta segunda-feira, devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

O estado do tempo em Portugal continental tem sido influenciado por uma massa de ar com origem polar, que tem dado origem a temperaturas ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano.

De acordo com o IPMA, a massa de ar será temporariamente substituída no Centro e Sul do continente por outra de origem marítima, mais quente, transportada por uma depressão a oeste da Península Ibérica, que irá trazer nebulosidade e precipitação e uma pequena subida da temperatura mínima no dia 9.

A partir da tarde de dia 9, uma bolsa de ar frio em altitude, com origem na região da Escandinávia, irá localizar-se no norte da Península Ibérica, resultando em nova descida da temperatura, em especial da mínima.

Para esta segunda-feira, prevê-se céu muito nublado ou encoberto, apresentando-se pouco nublado ou limpo no interior até ao início da manhã e períodos de chuva no litoral oeste a partir do início da tarde, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, sendo em geral fraca na região Norte.

As previsões apontam também para possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e nas serras do extremo norte acima dos 1000 metros de altitude a partir da tarde, vento fraco a moderado de leste/sueste, soprando por vezes forte do quadrante sul nas terras altas das regiões Centro e Sul a partir do final da tarde e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

O IPMA avisa ainda para a formação de geada, em especial no interior, e pequena descida da temperatura máxima, mais acentuada na região Centro.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os - 3 graus Celsius, em Bragança, e os 6, em Setúbal, e as máximas entre os 6, em Bragança e na Guarda, e os 14, em Faro.